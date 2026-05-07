SPI-Papier Avolta (ex Dufry)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Avolta (ex Dufry) von vor 5 Jahren bedeutet

Bei einem frühen Investment in Avolta (ex Dufry)-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Am 07.05.2021 wurde die Avolta (ex Dufry)-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Avolta (ex Dufry)-Aktie an diesem Tag 59,34 CHF wert. Wenn man vor 5 Jahren 100 CHF in die Avolta (ex Dufry)-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 1,685 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 06.05.2026 auf 45,06 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 75,94 CHF wert. Das entspricht einer Einbuße um 24,06 Prozent.

Der Börsenwert von Avolta (ex Dufry) belief sich jüngst auf 5,86 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at