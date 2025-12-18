SPI-Papier Avolta (ex Dufry)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Avolta (ex Dufry) von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Avolta (ex Dufry)-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Vor 5 Jahren wurde das Avolta (ex Dufry)-Aktie via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Avolta (ex Dufry)-Aktie bei 53,20 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in das Avolta (ex Dufry)-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 187,970 Avolta (ex Dufry)-Anteilen. Die gehaltenen Avolta (ex Dufry)-Anteile wären am 17.12.2025 8 853,38 CHF wert, da der Schlussstand 47,10 CHF betrug. Die Abnahme von 10 000 CHF zu 8 853,38 CHF entspricht einer negativen Performance von 11,47 Prozent.

Avolta (ex Dufry) war somit zuletzt am Markt 6,59 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at