SPI-Papier Avolta (ex Dufry)-Aktie: So viel Verlust hätte eine Avolta (ex Dufry)-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Avolta (ex Dufry)-Aktie gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurde das Avolta (ex Dufry)-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 64,14 CHF. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 10 000 CHF in die Avolta (ex Dufry)-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 155,909 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 8 013,72 CHF, da sich der Wert einer Avolta (ex Dufry)-Aktie am 08.04.2026 auf 51,40 CHF belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 19,86 Prozent verringert.

Zuletzt verbuchte Avolta (ex Dufry) einen Börsenwert von 6,64 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at