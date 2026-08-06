Avolta Aktie
WKN: A0HMLM / ISIN: CH0023405456
|Rentable Avolta (ex Dufry)-Anlage?
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06.08.2026 10:03:55
SPI-Papier Avolta (ex Dufry)-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Avolta (ex Dufry) von vor 10 Jahren angefallen
Vor 10 Jahren wurde das Avolta (ex Dufry)-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 103,38 CHF wert. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 9,673 Avolta (ex Dufry)-Aktien im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 05.08.2026 478,03 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 49,42 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 52,20 Prozent abgenommen.
Avolta (ex Dufry) wurde am Markt mit 6,88 Mrd. CHF bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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