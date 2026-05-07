SPI-Papier Avolta (ex Dufry)-Aktie: Über diese Dividende können sich Avolta (ex Dufry)-Anleger freuen

Bei der Hauptversammlung von SPI-Titel Avolta (ex Dufry) am 06.05.2026 wurde eine Dividendenzahlung für das Jahr 2025 in Höhe von 1,15 CHF je Aktie vereinbart. Die Dividende ist somit im Vorjahresvergleich 15,00 Prozent gestiegen. 143,00 Mio. CHF werden somit insgesamt an Aktionäre ausgezahlt. Die Gesamtausschüttung kletterte damit im Vergleich zum Vorjahr um 37,50 Prozent.

Avolta (ex Dufry)-Dividendenrendite im Fokus

Der Avolta (ex Dufry)-Titel verabschiedete sich am Tag der Hauptversammlung aus dem SIX SX-Handel bei 45,06 CHF in den Feierabend. Heute wird die Avolta (ex Dufry)-Aktie Ex-Dividende gehandelt. Am Ex-Dividende-Tag kann es bei dem Avolta (ex Dufry)-Wertpapier optisch zu teils deutlichen Kursverlusten kommen. Kurze Zeit später erfolgt die Dividendenzahlung an die Anleger. Der Avolta (ex Dufry)-Anteilsschein verzeichnet für 2025 eine Dividendenrendite von 2,44 Prozent. Damit schrumpfte die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr. Damals betrug sie noch 2,75 Prozent.

Tatsächliche Rendite und Kursentwicklung im Vergleich

Im Zeitraum von 5 Jahren sank der Avolta (ex Dufry)-Aktienkurs via SIX SX um 24,06 Prozent. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat mit -11,75 Prozent dennoch mehr zugenommen als der Aktienkurs.

Dividendenschätzung von Dividenden-Titel Avolta (ex Dufry)

Für das Jahr 2026 prognostizieren FactSet-Experten eine Steigerung der Dividende auf 1,20 CHF. Die Dividendenrendite würde somit laut FactSet-Schätzungen auf 2,61 Prozent ansteigen.

Fundamentaldaten der Avolta (ex Dufry)-Aktie

Avolta (ex Dufry) ist ein SPI-Unternehmen mit einem Börsenwert von aktuell 5,864 Mrd. CHF. Avolta (ex Dufry) verfügt aktuell über ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 33,91. Der Umsatz von Avolta (ex Dufry) belief sich in 2025 auf 13,983 Mrd. CHF. Der Gewinn je Aktie summierte sich derweil auf 1,39 CHF.

Redaktion finanzen.at