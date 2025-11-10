BACHEM Aktie
WKN DE: A3DLKE / ISIN: CH1176493729
|Lohnender BACHEM-Einstieg?
|
10.11.2025 10:03:57
SPI-Papier BACHEM-Aktie: So viel Gewinn hätte ein BACHEM-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem BACHEM-Papier via Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende stand die BACHEM-Aktie an diesem Tag bei 10,10 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in die BACHEM-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 990,240 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 07.11.2025 50 452,74 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 50,95 CHF belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 404,53 Prozent angezogen.
Zuletzt verbuchte BACHEM einen Börsenwert von 3,82 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu BACHEM HOLDING AGmehr Nachrichten
|
10.11.25
|SPI-Papier BACHEM-Aktie: So viel Gewinn hätte ein BACHEM-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
03.11.25
|Montagshandel in Zürich: SPI pendelt zum Handelsende um die Nulllinie (finanzen.at)
|
03.11.25
|Starker Wochentag in Zürich: SPI am Montagnachmittag mit Gewinnen (finanzen.at)
|
03.11.25
|Starker Wochentag in Zürich: SPI stärker (finanzen.at)
|
03.11.25
|SPI-Wert BACHEM-Aktie: So viel hätten Anleger an einem BACHEM-Investment von vor 5 Jahren verloren (finanzen.at)
|
27.10.25