BACHEM Aktie

BACHEM für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3DLKE / ISIN: CH1176493729

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Lohnender BACHEM-Einstieg? 10.11.2025 10:03:57

SPI-Papier BACHEM-Aktie: So viel Gewinn hätte ein BACHEM-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in BACHEM-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem BACHEM-Papier via Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende stand die BACHEM-Aktie an diesem Tag bei 10,10 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in die BACHEM-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 990,240 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 07.11.2025 50 452,74 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 50,95 CHF belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 404,53 Prozent angezogen.

Zuletzt verbuchte BACHEM einen Börsenwert von 3,82 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu BACHEM HOLDING AGmehr Nachrichten