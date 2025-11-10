SPI-Papier BACHEM-Aktie: So viel Gewinn hätte ein BACHEM-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in BACHEM-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem BACHEM-Papier via Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende stand die BACHEM-Aktie an diesem Tag bei 10,10 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in die BACHEM-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 990,240 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 07.11.2025 50 452,74 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 50,95 CHF belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 404,53 Prozent angezogen.

Zuletzt verbuchte BACHEM einen Börsenwert von 3,82 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at