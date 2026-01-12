BACHEM Aktie
WKN DE: A3DLKE / ISIN: CH1176493729
|Performance im Blick
|
12.01.2026 10:03:45
SPI-Papier BACHEM-Aktie: So viel Gewinn hätte ein BACHEM-Investment von vor einem Jahr eingefahren
BACHEM-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 57,25 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in die BACHEM-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 17,467 BACHEM-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 09.01.2026 auf 62,55 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 092,58 CHF wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 9,26 Prozent angewachsen.
Zuletzt verbuchte BACHEM einen Börsenwert von 4,69 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu BACHEM HOLDING AG
|
10:03
|SPI-Papier BACHEM-Aktie: So viel Gewinn hätte ein BACHEM-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
05.01.26
|SPI-Papier BACHEM-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BACHEM von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
29.12.25