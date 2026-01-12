BACHEM Aktie

WKN DE: A3DLKE / ISIN: CH1176493729

Performance im Blick 12.01.2026 10:03:45

SPI-Papier BACHEM-Aktie: So viel Gewinn hätte ein BACHEM-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Bei einem frühen Investment in BACHEM-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

BACHEM-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 57,25 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in die BACHEM-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 17,467 BACHEM-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 09.01.2026 auf 62,55 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 092,58 CHF wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 9,26 Prozent angewachsen.

Zuletzt verbuchte BACHEM einen Börsenwert von 4,69 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

