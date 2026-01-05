SPI-Papier BACHEM-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BACHEM von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in BACHEM-Aktien gewesen.

Vor 10 Jahren wurden BACHEM-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die BACHEM-Aktie an diesem Tag 10,25 CHF wert. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die BACHEM-Aktie investiert, befänden sich nun 9,757 BACHEM-Anteile in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 584,47 CHF, da sich der Wert eines BACHEM-Papiers am 30.12.2025 auf 59,90 CHF belief. Die Steigerung von 100 CHF zu 584,47 CHF entspricht einer Performance von +484,47 Prozent.

Zuletzt verbuchte BACHEM einen Börsenwert von 4,49 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at