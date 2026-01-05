BACHEM Aktie
WKN DE: A3DLKE / ISIN: CH1176493729
05.01.2026 10:03:53
SPI-Papier BACHEM-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BACHEM von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor 10 Jahren wurden BACHEM-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die BACHEM-Aktie an diesem Tag 10,25 CHF wert. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die BACHEM-Aktie investiert, befänden sich nun 9,757 BACHEM-Anteile in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 584,47 CHF, da sich der Wert eines BACHEM-Papiers am 30.12.2025 auf 59,90 CHF belief. Die Steigerung von 100 CHF zu 584,47 CHF entspricht einer Performance von +484,47 Prozent.
Zuletzt verbuchte BACHEM einen Börsenwert von 4,49 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
