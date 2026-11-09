BACHEM Aktie
WKN DE: A3DLKE / ISIN: CH1176493729
|Lukratives BACHEM-Investment?
|
09.11.2026 10:03:46
SPI-Papier BACHEM-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BACHEM von vor 10 Jahren eingefahren
Die BACHEM-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der BACHEM-Anteile betrug an diesem Tag 16,90 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 591,800 BACHEM-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 47 166,46 CHF, da sich der Wert eines BACHEM-Anteils am 06.11.2026 auf 79,70 CHF belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 371,66 Prozent zugenommen.
Der Börsenwert von BACHEM belief sich zuletzt auf 5,98 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu BACHEM HOLDING AG
|
10:03
|SPI-Papier BACHEM-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BACHEM von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
02.11.26
|SPI-Wert BACHEM-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in BACHEM von vor 5 Jahren verloren (finanzen.at)
|
26.10.26
|SPI-Papier BACHEM-Aktie: So viel hätten Anleger an einem BACHEM-Investment von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
|
21.10.26
|Starker Wochentag in Zürich: SPI letztendlich mit Kursplus (finanzen.at)
|
19.10.26
|SPI-Titel BACHEM-Aktie: So viel hätten Anleger an einem BACHEM-Investment von vor einem Jahr verdient (finanzen.at)
|
12.10.26
|SPI-Wert BACHEM-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in BACHEM von vor 10 Jahren verdient (finanzen.at)
|
09.10.26
|SPI aktuell: SPI steigt nachmittags (finanzen.at)
|
05.10.26
|SPI-Titel BACHEM-Aktie: So viel hätte eine Investition in BACHEM von vor 5 Jahren gekostet (finanzen.at)
Analysen zu BACHEM HOLDING AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|BACHEM HOLDING AG
|87,30
|0,69%