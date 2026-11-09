BACHEM Aktie

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WKN DE: A3DLKE / ISIN: CH1176493729

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Lukratives BACHEM-Investment? 09.11.2026 10:03:46

SPI-Papier BACHEM-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BACHEM von vor 10 Jahren eingefahren

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die BACHEM-Aktie gebracht.

Die BACHEM-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der BACHEM-Anteile betrug an diesem Tag 16,90 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 591,800 BACHEM-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 47 166,46 CHF, da sich der Wert eines BACHEM-Anteils am 06.11.2026 auf 79,70 CHF belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 371,66 Prozent zugenommen.

Der Börsenwert von BACHEM belief sich zuletzt auf 5,98 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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