BACHEM Aktie
WKN DE: A3DLKE / ISIN: CH1176493729
|Hochrechnung
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06.04.2026 10:03:47
SPI-Papier BACHEM-Aktie: So viel Gewinn hätte eine BACHEM-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Vor 1 Jahr wurde die BACHEM-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des BACHEM-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 46,62 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 21,450 BACHEM-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 432,86 CHF, da sich der Wert einer BACHEM-Aktie am 02.04.2026 auf 66,80 CHF belief. Damit wäre die Investition 43,29 Prozent mehr wert.
Der BACHEM-Wert an der Börse wurde auf 5,00 Mrd. CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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