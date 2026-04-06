BACHEM Aktie

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WKN DE: A3DLKE / ISIN: CH1176493729

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Hochrechnung 06.04.2026 10:03:47

SPI-Papier BACHEM-Aktie: So viel Gewinn hätte eine BACHEM-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen Investment in BACHEM-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Vor 1 Jahr wurde die BACHEM-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des BACHEM-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 46,62 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 21,450 BACHEM-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 432,86 CHF, da sich der Wert einer BACHEM-Aktie am 02.04.2026 auf 66,80 CHF belief. Damit wäre die Investition 43,29 Prozent mehr wert.

Der BACHEM-Wert an der Börse wurde auf 5,00 Mrd. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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