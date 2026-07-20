SPI-Papier BACHEM-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in BACHEM von vor 10 Jahren abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die BACHEM-Aktie gebracht.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse SWX Handel mit dem BACHEM-Papier statt. Diesen Handelstag beendete die BACHEM-Aktie bei 16,10 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 62,121 BACHEM-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 4 419,88 CHF, da sich der Wert eines BACHEM-Anteils am 17.07.2026 auf 71,15 CHF belief. Mit einer Performance von +341,99 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Alle BACHEM-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 5,33 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at