BACHEM Aktie
WKN DE: A3DLKE / ISIN: CH1176493729
|BACHEM-Investition
|
20.07.2026 10:04:24
SPI-Papier BACHEM-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in BACHEM von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren fand via Börse SWX Handel mit dem BACHEM-Papier statt. Diesen Handelstag beendete die BACHEM-Aktie bei 16,10 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 62,121 BACHEM-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 4 419,88 CHF, da sich der Wert eines BACHEM-Anteils am 17.07.2026 auf 71,15 CHF belief. Mit einer Performance von +341,99 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Alle BACHEM-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 5,33 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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