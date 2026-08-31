SPI-Papier BACHEM-Aktie: So viel hätte eine Investition in BACHEM von vor 3 Jahren gekostet

Bei einem frühen Investment in BACHEM-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Das BACHEM-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 82,65 CHF wert. Bei einem Investment von 1 000 CHF in BACHEM-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 12,099 BACHEM-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 931,03 CHF, da sich der Wert eines BACHEM-Papiers am 28.08.2026 auf 76,95 CHF belief. Damit wäre die Investition 6,90 Prozent weniger wert.

Am Markt war BACHEM jüngst 5,77 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at