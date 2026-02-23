BACHEM Aktie

WKN DE: A3DLKE / ISIN: CH1176493729

Lohnender BACHEM-Einstieg? 23.02.2026 10:04:23

SPI-Papier BACHEM-Aktie: So viel hätten Anleger an einem BACHEM-Investment von vor 5 Jahren verloren

Bei einem frühen BACHEM-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse SWX Handel mit BACHEM-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 69,40 CHF wert. Wer vor 5 Jahren 1 000 CHF in die BACHEM-Aktie investiert hat, hat nun 14,409 Anteile im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 20.02.2026 auf 65,05 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 937,32 CHF wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 6,27 Prozent.

Insgesamt war BACHEM zuletzt 4,88 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

