BACHEM Aktie
WKN DE: A3DLKE / ISIN: CH1176493729
|Lohnender BACHEM-Einstieg?
|
23.02.2026 10:04:23
SPI-Papier BACHEM-Aktie: So viel hätten Anleger an einem BACHEM-Investment von vor 5 Jahren verloren
Heute vor 5 Jahren fand via Börse SWX Handel mit BACHEM-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 69,40 CHF wert. Wer vor 5 Jahren 1 000 CHF in die BACHEM-Aktie investiert hat, hat nun 14,409 Anteile im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 20.02.2026 auf 65,05 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 937,32 CHF wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 6,27 Prozent.
Insgesamt war BACHEM zuletzt 4,88 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu BACHEM HOLDING AG
|
10:04
|SPI-Papier BACHEM-Aktie: So viel hätten Anleger an einem BACHEM-Investment von vor 5 Jahren verloren (finanzen.at)
|
16.02.26
|SPI-Wert BACHEM-Aktie: So viel Verlust hätte ein BACHEM-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
16.02.26
|SPI-Wert BACHEM-Aktie: So viel Verlust hätte ein BACHEM-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
12.02.26
|SIX-Handel: SPI legt am Donnerstagnachmittag zu (finanzen.at)
|
09.02.26
|SPI-Papier BACHEM-Aktie: So viel hätten Anleger an einem BACHEM-Investment von vor einem Jahr verdient (finanzen.at)
|
02.02.26
|SPI-Wert BACHEM-Aktie: So viel Gewinn hätte eine BACHEM-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
26.01.26
|Anleger in Zürich halten sich zurück: SPI verbucht letztendlich Verluste (finanzen.at)
|
26.01.26
|Montagshandel in Zürich: So entwickelt sich der SPI aktuell (finanzen.at)