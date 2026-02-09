SPI-Papier BACHEM-Aktie: So viel hätten Anleger an einem BACHEM-Investment von vor einem Jahr verdient

Investoren, die vor Jahren in BACHEM-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 09.02.2025 wurde die BACHEM-Aktie via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 56,00 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in das BACHEM-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 178,571 BACHEM-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 11 946,43 CHF, da sich der Wert eines BACHEM-Anteils am 06.02.2026 auf 66,90 CHF belief. Damit wäre die Investition 19,46 Prozent mehr wert.

Der Börsenwert von BACHEM belief sich jüngst auf 5,02 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at