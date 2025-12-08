SPI-Papier BACHEM-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in BACHEM von vor 10 Jahren verdient

Vor Jahren in BACHEM-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 10 Jahren wurde das BACHEM-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 10,36 CHF wert. Bei einer 100-CHF-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 9,654 BACHEM-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der BACHEM-Aktie auf 54,40 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 525,17 CHF wert. Das entspricht einem Plus von 425,17 Prozent.

Alle BACHEM-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 4,08 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at