Handeln Sie CFDs auf die beliebtesten Aktien, Kryptos, Indizes und mehr in Österreich! (79% der CFD-Kleinanlegerkonten verlieren Geld.) -w-

BACHEM Aktie

BACHEM für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3DLKE / ISIN: CH1176493729

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lukrativer BACHEM-Einstieg? 08.12.2025 10:04:39

SPI-Papier BACHEM-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in BACHEM von vor 10 Jahren verdient

Vor Jahren in BACHEM-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 10 Jahren wurde das BACHEM-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 10,36 CHF wert. Bei einer 100-CHF-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 9,654 BACHEM-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der BACHEM-Aktie auf 54,40 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 525,17 CHF wert. Das entspricht einem Plus von 425,17 Prozent.

Alle BACHEM-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 4,08 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu BACHEM HOLDING AGmehr Nachrichten