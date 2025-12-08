BACHEM Aktie
SPI-Papier BACHEM-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in BACHEM von vor 10 Jahren verdient
Heute vor 10 Jahren wurde das BACHEM-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 10,36 CHF wert. Bei einer 100-CHF-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 9,654 BACHEM-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der BACHEM-Aktie auf 54,40 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 525,17 CHF wert. Das entspricht einem Plus von 425,17 Prozent.
Alle BACHEM-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 4,08 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
