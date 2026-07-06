BACHEM Aktie
WKN DE: A3DLKE / ISIN: CH1176493729
|Lohnendes BACHEM-Investment?
|
06.07.2026 10:03:54
SPI-Papier BACHEM-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in BACHEM von vor 3 Jahren verdient
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem BACHEM-Papier via Börse SWX ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 73,50 CHF wert. Bei einem Investment von 10 000 CHF in BACHEM-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 136,054 BACHEM-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 03.07.2026 10 551,02 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 77,55 CHF belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 5,51 Prozent gesteigert.
Zuletzt verbuchte BACHEM einen Börsenwert von 5,81 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu BACHEM HOLDING AG
|
10:03
|SPI-Papier BACHEM-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in BACHEM von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
|
30.06.26
|Starker Wochentag in Zürich: SPI nachmittags im Aufwind (finanzen.at)
|
30.06.26
|Gute Stimmung in Zürich: SPI steigt am Dienstagmittag (finanzen.at)
|
29.06.26
|SPI-Wert BACHEM-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BACHEM von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
24.06.26
|Aufschläge in Zürich: SPI nachmittags mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
22.06.26
|SPI-Wert BACHEM-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BACHEM von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
15.06.26
|SPI-Papier BACHEM-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in BACHEM von vor 5 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
09.06.26
|Aufschläge in Zürich: SPI notiert zum Start im Plus (finanzen.at)
Analysen zu BACHEM HOLDING AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|BACHEM HOLDING AG
|85,20
|1,31%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerFehlende Impulse machen sich bemerkbar: ATX gibt nach -- DAX schleicht auf neue Rekordmarken -- Asiens Börsen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich zum Wochenstart kaum verändert. Beim DAX sind überschaubare Gewinne und neue Rekorde zu sehen. In Asien bewegen sich die Börsen in unterschiedliche Richtungen.