SPI-Papier BACHEM-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in BACHEM von vor 3 Jahren verdient

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem BACHEM-Papier via Börse SWX ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 73,50 CHF wert. Bei einem Investment von 10 000 CHF in BACHEM-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 136,054 BACHEM-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 03.07.2026 10 551,02 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 77,55 CHF belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 5,51 Prozent gesteigert.

Zuletzt verbuchte BACHEM einen Börsenwert von 5,81 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at