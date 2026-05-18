BACHEM Aktie
WKN DE: A3DLKE / ISIN: CH1176493729
|Lohnender BACHEM-Einstieg?
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18.05.2026 10:04:29
SPI-Papier BACHEM-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in BACHEM von vor 5 Jahren verloren
Das BACHEM-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der BACHEM-Aktie betrug an diesem Tag 94,00 CHF. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 1 000 CHF in die BACHEM-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 10,638 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der BACHEM-Aktie auf 75,35 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 801,60 CHF wert. Das kommt einer Abnahme um 19,84 Prozent gleich.
Insgesamt war BACHEM zuletzt 5,64 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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