SPI-Papier BACHEM-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in BACHEM von vor einem Jahr verdient

Bei einem frühen BACHEM-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurden BACHEM-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 51,35 CHF wert. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 194,742 BACHEM-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 30.04.2026 13 787,73 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 70,80 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 37,88 Prozent.

Zuletzt verbuchte BACHEM einen Börsenwert von 5,31 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at