BACHEM Aktie
WKN DE: A3DLKE / ISIN: CH1176493729
|Rentable BACHEM-Investition?
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03.08.2026 10:03:45
SPI-Papier BACHEM-Aktie: So viel Verlust hätte ein BACHEM-Investment von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der BACHEM-Aktie via Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 78,60 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1,272 BACHEM-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 31.07.2026 auf 74,80 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 95,17 CHF wert. Damit wäre die Investition 4,83 Prozent weniger wert.
BACHEM wurde jüngst mit einem Börsenwert von 5,60 Mrd. CHF gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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