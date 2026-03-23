SPI-Papier BACHEM-Aktie: So viel Verlust hätte ein BACHEM-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die BACHEM-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse SWX Handel mit der BACHEM-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 77,20 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 129,534 BACHEM-Anteilen. Die gehaltenen BACHEM-Anteile wären am 20.03.2026 8 011,66 CHF wert, da der Schlussstand 61,85 CHF betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 19,88 Prozent abgenommen.

Die Marktkapitalisierung von BACHEM belief sich zuletzt auf 4,64 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at