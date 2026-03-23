BACHEM Aktie
WKN DE: A3DLKE / ISIN: CH1176493729
|Hochrechnung
|
23.03.2026 10:04:34
SPI-Papier BACHEM-Aktie: So viel Verlust hätte ein BACHEM-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Heute vor 5 Jahren fand via Börse SWX Handel mit der BACHEM-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 77,20 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 129,534 BACHEM-Anteilen. Die gehaltenen BACHEM-Anteile wären am 20.03.2026 8 011,66 CHF wert, da der Schlussstand 61,85 CHF betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 19,88 Prozent abgenommen.
Die Marktkapitalisierung von BACHEM belief sich zuletzt auf 4,64 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu BACHEM HOLDING AG
|
23.03.26
|SPI-Papier BACHEM-Aktie: So viel Verlust hätte ein BACHEM-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
16.03.26
|SPI-Titel BACHEM-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in BACHEM von vor 3 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
13.03.26
|Freundlicher Handel: SPI am Freitagmittag in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
13.03.26
|SIX-Handel SPI zum Start des Freitagshandels in der Verlustzone (finanzen.at)
|
12.03.26
|Schwacher Handel in Zürich: SPI verliert schlussendlich (finanzen.at)
|
12.03.26
|Börse Zürich in Rot: So bewegt sich der SPI am Donnerstagnachmittag (finanzen.at)
|
12.03.26
|Börse Zürich: SPI leichter (finanzen.at)
|
09.03.26
|SPI-Titel BACHEM-Aktie: Wäre eine BACHEM-Investition von vor einem Jahr lukrativ gewesen? (finanzen.at)
Analysen zu BACHEM HOLDING AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|BACHEM HOLDING AG
|66,86
|-1,24%