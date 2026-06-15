BACHEM Aktie
WKN DE: A3DLKE / ISIN: CH1176493729
|Lukrativer BACHEM-Einstieg?
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15.06.2026 10:04:36
SPI-Papier BACHEM-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in BACHEM von vor 5 Jahren bedeutet
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit BACHEM-Anteilen statt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 110,60 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in die BACHEM-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 90,416 BACHEM-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 66,05 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 5 971,97 CHF wert. Damit beträgt die Performance des Investments -40,28 Prozent.
Insgesamt war BACHEM zuletzt 4,95 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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