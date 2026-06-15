BACHEM Aktie

BACHEM für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3DLKE / ISIN: CH1176493729

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lukrativer BACHEM-Einstieg? 15.06.2026 10:04:36

SPI-Papier BACHEM-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in BACHEM von vor 5 Jahren bedeutet

Bei einem frühen Investment in BACHEM-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit BACHEM-Anteilen statt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 110,60 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in die BACHEM-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 90,416 BACHEM-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 66,05 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 5 971,97 CHF wert. Damit beträgt die Performance des Investments -40,28 Prozent.

Insgesamt war BACHEM zuletzt 4,95 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu BACHEM HOLDING AG

mehr Nachrichten