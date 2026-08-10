SPI-Papier BACHEM-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in BACHEM von vor 5 Jahren eingebracht

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die BACHEM-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades BACHEM-Anteilen via Börse SWX ausgeführt. Zur Schlussglocke waren BACHEM-Anteile an diesem Tag 122,00 CHF wert. Bei einem BACHEM-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 8,197 BACHEM-Aktien in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 603,69 CHF, da sich der Wert eines BACHEM-Papiers am 07.08.2026 auf 73,65 CHF belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 39,63 Prozent abgenommen.

Der Börsenwert von BACHEM belief sich jüngst auf 5,51 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at