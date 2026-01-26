BACHEM Aktie

WKN DE: A3DLKE / ISIN: CH1176493729

Lukrativer BACHEM-Einstieg? 26.01.2026 10:04:21

SPI-Papier BACHEM-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in BACHEM von vor 5 Jahren bedeutet

Investoren, die vor Jahren in BACHEM-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 5 Jahren wurde das BACHEM-Papier via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der BACHEM-Aktie betrug an diesem Tag 72,00 CHF. Wer vor 5 Jahren 100 CHF in die BACHEM-Aktie investiert hat, hat nun 1,389 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 97,08 CHF, da sich der Wert einer BACHEM-Aktie am 23.01.2026 auf 69,90 CHF belief. Damit wäre die Investition 2,92 Prozent weniger wert.

Der Börsenwert von BACHEM belief sich jüngst auf 5,23 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

