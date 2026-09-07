BACHEM Aktie
WKN DE: A3DLKE / ISIN: CH1176493729
|Rentable BACHEM-Anlage?
|
07.09.2026 10:04:00
SPI-Papier BACHEM-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in BACHEM von vor 5 Jahren angefallen
Heute vor 5 Jahren fand via Börse SWX Handel mit dem BACHEM-Papier statt. Diesen Tag beendete das BACHEM-Papier bei 136,00 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 73,529 BACHEM-Anteilen. Die gehaltenen BACHEM-Aktien wären am 04.09.2026 5 669,12 CHF wert, da der Schlussstand 77,10 CHF betrug. Damit hätte sich das Investment um 43,31 Prozent vermindert.
BACHEM erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 5,78 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu BACHEM HOLDING AG
|
10:04
|SPI-Papier BACHEM-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in BACHEM von vor 5 Jahren angefallen (finanzen.at)
|
31.08.26
|SPI-Papier BACHEM-Aktie: So viel hätte eine Investition in BACHEM von vor 3 Jahren gekostet (finanzen.at)
|
24.08.26
|SPI-Wert BACHEM-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BACHEM von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
17.08.26
|SPI-Titel BACHEM-Aktie: So viel Gewinn hätte ein BACHEM-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
10.08.26
|SPI-Papier BACHEM-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in BACHEM von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
07.08.26
|SIX-Handel: So performt der SPI mittags (finanzen.at)
|
05.08.26
|Zuversicht in Zürich: SPI legt am Mittwochmittag zu (finanzen.at)
|
05.08.26
|Starker Wochentag in Zürich: SPI verbucht zum Start Zuschläge (finanzen.at)
Analysen zu BACHEM HOLDING AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|BACHEM HOLDING AG
|81,00
|-1,22%