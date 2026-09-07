SPI-Papier BACHEM-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in BACHEM von vor 5 Jahren angefallen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in BACHEM-Aktien verlieren können.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse SWX Handel mit dem BACHEM-Papier statt. Diesen Tag beendete das BACHEM-Papier bei 136,00 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 73,529 BACHEM-Anteilen. Die gehaltenen BACHEM-Aktien wären am 04.09.2026 5 669,12 CHF wert, da der Schlussstand 77,10 CHF betrug. Damit hätte sich das Investment um 43,31 Prozent vermindert.

BACHEM erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 5,78 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at