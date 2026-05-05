Bajaj Mobility Aktie
WKN DE: A2JKHY / ISIN: AT0000KTMI02
|Rentable Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Anlage?
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05.05.2026 10:03:51
SPI-Papier Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility) von vor einem Jahr abgeworfen
Am 05.05.2025 wurden Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Anteile an der Börse Wien gehandelt. Zum Handelsende stand die Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Aktie an diesem Tag bei 10,84 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 922,509 Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 04.05.2026 auf 17,60 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 16 236,16 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 62,36 Prozent zugenommen.
Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility) war somit zuletzt am Markt 581,83 Mio. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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