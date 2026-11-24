Bajaj Mobility Aktie
WKN DE: A2JKHY / ISIN: AT0000KTMI02
|Rentable Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Anlage?
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24.11.2026 10:03:35
SPI-Papier Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility) von vor 3 Jahren gekostet
Das Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse Wien gehandelt. Diesen Tag beendete die Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Aktie bei 61,20 EUR. Investoren, die vor 3 Jahren 1 000 EUR in die Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Aktie investierten, hätten nun 16,340 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 459,97 EUR, da sich der Wert eines Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Papiers am 23.11.2026 auf 28,15 EUR belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 54,00 Prozent abgenommen.
Zuletzt ergab sich für Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility) eine Börsenbewertung in Höhe von 919,78 Mio. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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