SPI-Papier Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Investment von vor 3 Jahren verloren

Vor Jahren in Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility) eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse Wien gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 78,20 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 127,877 Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Aktien wären am 06.07.2026 2 529,41 EUR wert, da der Schlussstand 19,78 EUR betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 74,71 Prozent verringert.

Am Markt war Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility) jüngst 655,24 Mio. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at