Bajaj Mobility Aktie
WKN DE: A2JKHY / ISIN: AT0000KTMI02
|Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Anlage
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09.06.2026 10:04:08
SPI-Papier Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility) von vor 3 Jahren verloren
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Aktie via Börse Wien ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 75,40 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 13,263 Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Anteile wären am 08.06.2026 240,85 EUR wert, da der Schlussstand 18,16 EUR betrug. Damit hätte sich die Investition um 75,92 Prozent vermindert.
Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility) wurde am Markt mit 624,11 Mio. Euro bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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