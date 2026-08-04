SPI-Papier Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility) von vor 3 Jahren verloren

Bei einem frühen Investment in Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse Wien Handel mit Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Anteilen statt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 78,40 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1,276 Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 28,32 EUR, da sich der Wert eines Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Anteils am 03.08.2026 auf 22,20 EUR belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 71,68 Prozent abgenommen.

Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility) markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 685,86 Mio. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at