Bajaj Mobility Aktie
WKN DE: A2JKHY / ISIN: AT0000KTMI02
|Lohnende Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Investition?
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17.11.2026 10:03:25
SPI-Papier Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility) von vor einem Jahr verdient
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse Wien Handel mit der Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Aktie statt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 15,04 EUR wert. Bei einem Investment von 100 EUR in Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 6,649 Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 16.11.2026 199,47 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 30,00 EUR belief. Das entspricht einem Zuwachs um 99,47 Prozent.
Insgesamt war Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility) zuletzt 1,05 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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