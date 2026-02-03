Bajaj Mobility Aktie
WKN DE: A2JKHY / ISIN: AT0000KTMI02
|Langfristige Investition
|
03.02.2026 10:04:03
SPI-Papier Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Investment von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Aktie via Börse Wien ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Papier bei 33,66 EUR. Bei einem Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 29,709 Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 02.02.2026 525,25 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 17,68 EUR belief. Die Abnahme von 1 000 EUR zu 525,25 EUR entspricht einer negativen Performance von 47,47 Prozent.
Der Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Wert an der Börse wurde auf 579,41 Mio. Euro beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)
|
03.02.26
|SPI-Papier Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Investment von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
02.02.26
|Aufschläge in Zürich: SPI verbucht letztendlich Gewinne (finanzen.at)
|
30.01.26
|Börse Zürich: SPI nachmittags im Aufwind (finanzen.at)
|
29.01.26
|EQS-News: Bajaj Mobility (formerly PIERER Mobility AG): Preliminary unaudited key figures 2025 (EQS Group)
|
29.01.26
|EQS-News: Bajaj Mobility AG (vormals PIERER Mobility AG): Vorläufige ungeprüfte Kennzahlen 2025 (EQS Group)
|
29.01.26
|EQS-Adhoc: Bajaj Mobility AG (formerly PIERER Mobility AG): Preliminary unaudited figures 2025 (EQS Group)
|
29.01.26
|EQS-Adhoc: Bajaj Mobility AG (vormals PIERER Mobility AG): Vorläufige ungeprüfte Kennzahlen 2025 (EQS Group)
|
27.01.26
|SIX-Handel: Schlussendlich Gewinne im SPI (finanzen.at)