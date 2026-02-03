Bajaj Mobility Aktie

Langfristige Investition 03.02.2026 10:04:03

SPI-Papier Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Investment von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility) eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Aktie via Börse Wien ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Papier bei 33,66 EUR. Bei einem Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 29,709 Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 02.02.2026 525,25 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 17,68 EUR belief. Die Abnahme von 1 000 EUR zu 525,25 EUR entspricht einer negativen Performance von 47,47 Prozent.

Der Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Wert an der Börse wurde auf 579,41 Mio. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

