Bajaj Mobility Aktie
WKN DE: A2JKHY / ISIN: AT0000KTMI02
|Lukrativer Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Einstieg?
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28.04.2026 10:03:39
SPI-Papier Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Investment von vor 10 Jahren eingebracht
Am 28.04.2016 wurde die Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Aktie an der Börse Wien gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 36,14 EUR. Wenn man vor 10 Jahren 1 000 EUR in die Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 27,670 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 27.04.2026 auf 17,72 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 490,32 EUR wert. Damit hätte sich das Investment um 50,97 Prozent vermindert.
Die Marktkapitalisierung von Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility) belief sich zuletzt auf 604,62 Mio. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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