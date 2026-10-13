Bajaj Mobility Aktie

Bajaj Mobility für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2JKHY / ISIN: AT0000KTMI02

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Lohnendes Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Investment? 13.10.2026 10:03:47

SPI-Papier Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility) von vor 10 Jahren bedeutet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Investment gewesen.

Am 13.10.2016 wurden Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Anteile via Börse Wien gehandelt. Diesen Tag beendeten die Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Anteile bei 41,20 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 24,272 Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Papiers auf 31,75 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 770,63 EUR wert. Damit hätte sich die Investition um 22,94 Prozent vermindert.

Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility) war somit zuletzt am Markt 1,08 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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