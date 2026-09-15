SPI-Papier Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Aktie: So viel Verlust hätte eine Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility) eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Anteilen via Börse Wien ausgeführt. Zur Schlussglocke waren Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Anteile an diesem Tag 39,98 EUR wert. Wenn man vor 10 Jahren 100 EUR in die Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 2,501 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 14.09.2026 gerechnet (28,00 EUR), wäre das Investment nun 70,04 EUR wert. Damit hätte sich die Investition um 29,96 Prozent verkleinert.

Insgesamt war Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility) zuletzt 978,83 Mio. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at