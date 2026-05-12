Günstig handeln von 8 bis 22 Uhr. Jeden Tag: Newsletter, Sendungen. BNP Paribas freut sich über Ihre Wahl zum Top-Zertifikatehaus Österreichs 2026. -W-

Bajaj Mobility Aktie

Bajaj Mobility für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2JKHY / ISIN: AT0000KTMI02

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Rentabler Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Einstieg? 12.05.2026 10:04:15

SPI-Papier Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Aktie: So viel Verlust hätte eine Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Investment verlieren können.

Heute vor 3 Jahren wurde das Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Papier via Börse Wien gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 76,60 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1,305 Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 23,92 EUR, da sich der Wert einer Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Aktie am 11.05.2026 auf 18,32 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 76,08 Prozent verkleinert.

Der Börsenwert von Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility) belief sich jüngst auf 618,57 Mio. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)

mehr Nachrichten