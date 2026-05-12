SPI-Papier Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Aktie: So viel Verlust hätte eine Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Investment verlieren können.

Heute vor 3 Jahren wurde das Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Papier via Börse Wien gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 76,60 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1,305 Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 23,92 EUR, da sich der Wert einer Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Aktie am 11.05.2026 auf 18,32 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 76,08 Prozent verkleinert.

Der Börsenwert von Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility) belief sich jüngst auf 618,57 Mio. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at