SPI-Papier Banque Cantonale de Geneve-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Banque Cantonale de Geneve-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Am 17.11.2013 wurden Banque Cantonale de Geneve-Anteile via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Banque Cantonale de Geneve-Anteile bei 115,50 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 86,580 Banque Cantonale de Geneve-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 16.11.2023 auf 227,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 19 653,68 CHF wert. Das kommt einer Steigerung um 96,54 Prozent gleich.

Banque Cantonale de Geneve wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1,61 Mrd. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at