Banque Cantonale de Geneve-Investmentbeispiel 06.02.2026 10:04:18

SPI-Papier Banque Cantonale de Geneve-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Banque Cantonale de Geneve-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Banque Cantonale de Geneve-Aktie gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurde das Banque Cantonale de Geneve-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 13,54 CHF. Bei einem Banque Cantonale de Geneve-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 73,869 Banque Cantonale de Geneve-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 05.02.2026 auf 28,60 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 112,65 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 111,27 Prozent erhöht.

Banque Cantonale de Geneve markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 2,04 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Börse aktuell - Live Ticker

Bitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

