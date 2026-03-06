Banque Cantonale de Geneve Aktie

WKN DE: A41NLS / ISIN: CH1485899350

Profitable Banque Cantonale de Geneve-Anlage? 06.03.2026 10:03:46

SPI-Papier Banque Cantonale de Geneve-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Banque Cantonale de Geneve-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Banque Cantonale de Geneve-Aktie gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Banque Cantonale de Geneve-Aktie an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 13,49 CHF. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Banque Cantonale de Geneve-Aktie investiert, befänden sich nun 741,427 Banque Cantonale de Geneve-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Banque Cantonale de Geneve-Papiers auf 31,80 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 23 577,39 CHF wert. Mit einer Performance von +135,77 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von Banque Cantonale de Geneve bezifferte sich zuletzt auf 2,28 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

