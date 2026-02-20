Banque Cantonale de Geneve Aktie

Investmentbeispiel 20.02.2026 10:04:15

SPI-Papier Banque Cantonale de Geneve-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Banque Cantonale de Geneve-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Banque Cantonale de Geneve eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX Handel mit dem Banque Cantonale de Geneve-Papier statt. Der Schlusskurs des Banque Cantonale de Geneve-Papiers betrug an diesem Tag 18,90 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 5,291 Banque Cantonale de Geneve-Papiere. Die gehaltenen Banque Cantonale de Geneve-Anteile wären am 19.02.2026 161,90 CHF wert, da der Schlussstand 30,60 CHF betrug. Das entspricht einem Anstieg um 61,90 Prozent.

Banque Cantonale de Geneve war somit zuletzt am Markt 2,16 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

