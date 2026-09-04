SPI-Papier Banque Cantonale de Geneve-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Banque Cantonale de Geneve-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Banque Cantonale de Geneve-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 3 Jahren wurde das Banque Cantonale de Geneve-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 22,00 CHF. Hätte ein Anleger 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Banque Cantonale de Geneve-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 45,455 Banque Cantonale de Geneve-Anteilen. Die gehaltenen Banque Cantonale de Geneve-Papiere wären am 03.09.2026 1 522,73 CHF wert, da der Schlussstand 33,50 CHF betrug. Damit hätte sich das Investment um 52,27 Prozent vermehrt.

Banque Cantonale de Geneve markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 2,36 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at