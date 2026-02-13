SPI-Papier Banque Cantonale de Geneve-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Banque Cantonale de Geneve-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Banque Cantonale de Geneve-Aktien verdienen können.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Banque Cantonale de Geneve-Aktie an der Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 27,00 CHF. Bei einem 10 000-CHF-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 370,370 Banque Cantonale de Geneve-Aktien. Die gehaltenen Banque Cantonale de Geneve-Aktien wären am 12.02.2026 10 888,89 CHF wert, da der Schlussstand 29,40 CHF betrug. Damit beträgt die Performance des Investments +8,89 Prozent.

Der Banque Cantonale de Geneve-Wert an der Börse wurde auf 2,09 Mrd. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at