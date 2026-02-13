Banque Cantonale de Geneve Aktie
WKN DE: A41NLS / ISIN: CH1485899350
13.02.2026 10:03:58
SPI-Papier Banque Cantonale de Geneve-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Banque Cantonale de Geneve-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Banque Cantonale de Geneve-Aktie an der Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 27,00 CHF. Bei einem 10 000-CHF-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 370,370 Banque Cantonale de Geneve-Aktien. Die gehaltenen Banque Cantonale de Geneve-Aktien wären am 12.02.2026 10 888,89 CHF wert, da der Schlussstand 29,40 CHF betrug. Damit beträgt die Performance des Investments +8,89 Prozent.
Der Banque Cantonale de Geneve-Wert an der Börse wurde auf 2,09 Mrd. CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
