SPI-Papier Banque Cantonale de Geneve-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Banque Cantonale de Geneve-Investment von vor einem Jahr eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Banque Cantonale de Geneve-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurde die Banque Cantonale de Geneve-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Banque Cantonale de Geneve-Papier bei 23,80 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 42,017 Banque Cantonale de Geneve-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 415,97 CHF, da sich der Wert einer Banque Cantonale de Geneve-Aktie am 02.07.2026 auf 33,70 CHF belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 41,60 Prozent gesteigert.

Alle Banque Cantonale de Geneve-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 2,41 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at