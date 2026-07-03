Banque Cantonale de Geneve Aktie
WKN DE: A41NLS / ISIN: CH1485899350
|Lohnendes Banque Cantonale de Geneve-Investment?
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03.07.2026 10:04:07
SPI-Papier Banque Cantonale de Geneve-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Banque Cantonale de Geneve-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr wurde die Banque Cantonale de Geneve-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Banque Cantonale de Geneve-Papier bei 23,80 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 42,017 Banque Cantonale de Geneve-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 415,97 CHF, da sich der Wert einer Banque Cantonale de Geneve-Aktie am 02.07.2026 auf 33,70 CHF belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 41,60 Prozent gesteigert.
Alle Banque Cantonale de Geneve-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 2,41 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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