SPI-Papier Banque Cantonale de Geneve-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Banque Cantonale de Geneve-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Anleger, die vor Jahren in Banque Cantonale de Geneve-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX Handel mit Banque Cantonale de Geneve-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 23,70 CHF. Bei einem Banque Cantonale de Geneve-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 42,194 Banque Cantonale de Geneve-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 421,94 CHF, da sich der Wert eines Banque Cantonale de Geneve-Papiers am 24.09.2026 auf 33,70 CHF belief. Mit einer Performance von +42,19 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Banque Cantonale de Geneve wurde am Markt mit 2,40 Mrd. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at