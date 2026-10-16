SPI-Papier Banque Cantonale de Geneve-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Banque Cantonale de Geneve von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren Banque Cantonale de Geneve-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Am 16.10.2016 wurden Banque Cantonale de Geneve-Anteile via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Banque Cantonale de Geneve-Aktie bei 14,58 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 68,611 Banque Cantonale de Geneve-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 2 332,76 CHF, da sich der Wert eines Banque Cantonale de Geneve-Anteils am 15.10.2026 auf 34,00 CHF belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 133,28 Prozent angewachsen.

Am Markt war Banque Cantonale de Geneve jüngst 2,41 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at