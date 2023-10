SPI-Papier Banque Cantonale de Geneve-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Banque Cantonale de Geneve von vor 10 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Banque Cantonale de Geneve-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Banque Cantonale de Geneve-Aktie an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Banque Cantonale de Geneve-Aktie bei 116,75 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in das Banque Cantonale de Geneve-Papier investiert hätte, befänden sich nun 8,565 Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 224,00 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 1 918,63 CHF wert. Die Steigerung von 1 000 CHF zu 1 918,63 CHF entspricht einer Performance von +91,86 Prozent.

Zuletzt verbuchte Banque Cantonale de Geneve einen Börsenwert von 1,61 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at