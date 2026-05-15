SPI-Papier Banque Cantonale de Geneve-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Banque Cantonale de Geneve von vor 3 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Banque Cantonale de Geneve-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX Handel mit Banque Cantonale de Geneve-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 19,70 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 5,076 Banque Cantonale de Geneve-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 13.05.2026 gerechnet (32,10 CHF), wäre die Investition nun 162,94 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 62,94 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von Banque Cantonale de Geneve bezifferte sich zuletzt auf 2,30 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at