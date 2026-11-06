Banque Cantonale de Geneve Aktie
WKN DE: A41NLS / ISIN: CH1485899350
|Rentables Banque Cantonale de Geneve-Investment?
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06.11.2026 10:03:30
SPI-Papier Banque Cantonale de Geneve-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Banque Cantonale de Geneve von vor 5 Jahren eingefahren
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit dem Banque Cantonale de Geneve-Papier statt. Am Handelstag zuvor standen Banque Cantonale de Geneve-Anteile letztlich bei 16,80 CHF. Investoren, die vor 5 Jahren 1 000 CHF in die Banque Cantonale de Geneve-Aktie investierten, hätten nun 59,524 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs des Banque Cantonale de Geneve-Papiers auf 37,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 202,38 CHF wert. Damit wäre die Investition um 120,24 Prozent gestiegen.
Die Marktkapitalisierung von Banque Cantonale de Geneve bezifferte sich zuletzt auf 2,58 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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