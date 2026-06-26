Banque Cantonale de Geneve Aktie

Banque Cantonale de Geneve für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A41NLS / ISIN: CH1485899350

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Banque Cantonale de Geneve-Anlage im Blick 26.06.2026 10:03:50

SPI-Papier Banque Cantonale de Geneve-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Banque Cantonale de Geneve-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Banque Cantonale de Geneve-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit Banque Cantonale de Geneve-Anteilen statt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Banque Cantonale de Geneve-Anteile bei 14,34 CHF. Wer vor 10 Jahren 100 CHF in die Banque Cantonale de Geneve-Aktie investiert hat, hat nun 6,975 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Banque Cantonale de Geneve-Papiere wären am 25.06.2026 232,26 CHF wert, da der Schlussstand 33,30 CHF betrug. Das kommt einer Steigerung um 132,26 Prozent gleich.

Banque Cantonale de Geneve erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 2,39 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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