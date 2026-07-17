SPI-Papier Banque Cantonale de Geneve-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Banque Cantonale de Geneve-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Banque Cantonale de Geneve gewesen.

Vor 5 Jahren wurde das Banque Cantonale de Geneve-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 16,75 CHF. Wer vor 5 Jahren 100 CHF in die Banque Cantonale de Geneve-Aktie investiert hat, hat nun 5,970 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 198,21 CHF, da sich der Wert einer Banque Cantonale de Geneve-Aktie am 16.07.2026 auf 33,20 CHF belief. Damit beträgt die Performance des Investments +98,21 Prozent.

Jüngst verzeichnete Banque Cantonale de Geneve eine Marktkapitalisierung von 2,36 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at