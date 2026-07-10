SPI-Papier Banque Cantonale de Geneve-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Banque Cantonale de Geneve von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Banque Cantonale de Geneve-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Banque Cantonale de Geneve-Anteilen via Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 21,60 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 462,963 Banque Cantonale de Geneve-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 09.07.2026 gerechnet (33,70 CHF), wäre die Investition nun 15 601,85 CHF wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 56,02 Prozent angezogen.

Der Börsenwert von Banque Cantonale de Geneve belief sich jüngst auf 2,42 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at